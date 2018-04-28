11:13 28.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Наши отношения с Украиной никак не касаются Москвы, - Сийярто

В Министерстве иностранных дел Венгрии раскритиковали слова международных партнеров о том, что Будапешт выполняет "заказ Москвы" в отношении Украины. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Наши отношения с Украиной никак не касаются Москвы, - Сийярто

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто утверждает, что Москва намеренно создает и запускает "кампанию лжи", дабы дискредитировать взаимоотношения между Киевом и Будапештом. 

Правительство Венгрии будет продолжать защищать своих граждан на территории Украины, мотивирую Киев отказаться от выполнения нового закона об образовании. Венгрия не будет подвергаться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине, ради геополитических интересов. Будапешт продолжит блокировать процесс вступления страны в НАТО, пока 150 тыс венгерское меньшинство будет подвергаться дискриминации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что правительство страны продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению. 


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