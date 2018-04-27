Первая часть официальных переговоров лидеров двух Корей завершилась

Во вермя переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с предложением о проведении встреч на высшем уровне чаще.

Как сообщил после переговоров в пятницу, 27 апреля, представитель южнокорейской администрации журналистам, Ким Чен Ын сказал, что "надо встречаться чаще, чтобы построить мир".

При этом он заявил, что прибыл на переговоры, "чтобы положить конец конфронтации на Корейском полуострове". Он также выразил готовность посетить резиденцию Мун Чжэ Ина в Сеуле, если получит приглашение.

Со своей стороны Мун Чжэ Ин сказал, что хотел бы побывать на священной горе Пэктусан на северокорейской территории.

При этом президент Южной Кореи предложил КНДР объединить железнодорожные сети двух стран.

В ответ Ким Чен Ын пожаловался на неудобство возможной поездки, так как транспортная система Севера недостаточно развита. Кроме того, он заявил, что во время зимней Олимпиады в Пхенчхане северокорейская делегация высоко оценила систему скоростных поездов в Южной Корее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств. В ночь на пятницу, 27 апреля, глава КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи в пограничной деревне Пханмунджом. Он стал первым северокорейским лидером, который пересек границу Южной Кореи после окончания войны в 1953 году.