12:52 26.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине биометрический контроль на границе прошли уже 140 тыс. россиян

С начала года биометрический контроль при въезде в Украину прошли 140 тыс. граждан Российской Федерации.

В Украине биометрический контроль на границе прошли уже 140 тыс. россиян

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, биометрический контроль осуществляется в 157 пунктах пропуска и трех контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

Так, в текущем году было оформлено более 193 тысячи человек, из них более 140 тысяч - граждане России.

Также доукомплектовано сканерами отпечатков пальцев более 400 автоматизированных рабочих мест, развернуто свыше 32 новых рабочих мест. Кроме того, предоставлена возможность Государственной миграционной службе Украины получать информацию из системы фиксации биометрических данных и вносить ее Национальной системы верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине с начала года оформлено и изготовлено около 1,4 миллионов заграничных паспортов.


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