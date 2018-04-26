Президент Украины возглавил антирейтинг политиков

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". Согласно недавно полученным сведениям, за Порошенко не проголосовали бы 45,3% населения.

В антирейтинге второе место также занял экс-премьер Украины Арсений Яценюк — 25,6%, за ним следует лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко — 25,2%, лидер ВО "Батькивщины" Юлия Тимошенко — 24,2%, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок — 18,4% и другие.

Не самым плохим кандидатом посчитали лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 8,5%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко по случаю 32 годовщины со дня Чернобыльской катастрофы заявил, что территория отчуждения должна стать местом прогрессивных технологий.