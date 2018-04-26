16:30 26.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины возглавил антирейтинг политиков

Президент Украины Петр Порошенко возглавил список кандидатов на пост президента страны, за которых голосовали бы меньше всех. Таким образом, он стал самым ужасным кандидатом на пост главы государства

Президент Украины возглавил антирейтинг политиков

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". Согласно недавно полученным сведениям, за Порошенко не проголосовали бы 45,3% населения.

В антирейтинге второе место также занял экс-премьер Украины Арсений Яценюк — 25,6%, за ним следует лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко — 25,2%, лидер ВО "Батькивщины" Юлия Тимошенко — 24,2%, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок — 18,4% и другие.

Не самым плохим кандидатом посчитали лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 8,5%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко по случаю 32 годовщины со дня Чернобыльской катастрофы заявил, что территория отчуждения должна стать местом прогрессивных технологий.


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