Лондону известны имена причастных россиян к делу "отравления Скрипалей"

Сообщается, что сотрудникам контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда удалось составить список подозреваемых россиян, которые могут быть причастны как к попытке отравления Скрипаля и его дочери, так и разработке нервно-парлитического вещества "Новичок".

При помощи изучения полетных листов, записей с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров были установлены конкретные лица, на которых сейчас готовятся уголовные производства. Вероятно, что Москва будет заниматься "покрывательством" преступников, что может привести к еще более жесткому охлаждению дипломатии между двумя государствами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совет безопасности Организации объединенных наций проводит заседание по делу отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.