18:41 20.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минприроды и ОБСЕ исследуют состояние Северского Донца

Министерство природы Украины сотрудничая с ОБСЕ организует мониторинг реки Северской Донец в Донецкой области, как заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак

Минприроды и ОБСЕ исследуют состояние Северского Донца

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, составлен план предстоящих действий совместно с ОБСЕ. В частности, будет внедрен пилотный проект, с целью имплементации ЕС в водоеме, предусмотренной Соглашением об ассоциации.

Как заявил Семерак, будет дана общая оценка экологического состояния бассейна реки крупнейшей водной артерии на востоке Украины, что есть первой степеней в подготовке Плана управления бассейном рек в соответствии с требованиями ЕС.

Он добавил, что в начале апреля в Донецкой области был запущен первый автоматизированный пост контроля состояния поверхностных вод в бассейне Северского Донца по 14 показателям и планируется открытие еще восьми постов для контроля качества воды на реках Донбасса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на днях посетила закрытую историческую шахту в городе Бунге Донецкой области "Юнком", которую боевики планируют затопить, что приведет к радиоактивному загрязнению подземных вод.


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