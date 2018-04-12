В НАТО назвали условия для дальнейшего развития Украины

Об это сообщила Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время 11-го Киевского форума.

По мнению Хатчисон, Украине необходима усиленная борьба с коррупцией, установка и развитие демократических институтов, в том числе и свободная судебная система и неподконтрольные антикоррупционные суды. Лишь это заложит длительные и надежные основы для борьбы с агрессией другой страны и развития государства как достойного европейского участника.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в случае конфликта между Европой и Россией к немедленному реагированию будут готовы лишь несколько тысяч европейских военных, в связи с чем США хотят повысить боеготовность НАТО.