12:30 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В НАТО назвали условия для дальнейшего развития Украины

Кроме борьбы с внешней агрессией на Донбассе и в Крыму, в Украине идет не менее важна борьба с коррупцией.

В НАТО назвали условия для дальнейшего развития Украины

Об это сообщила Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время 11-го Киевского форума.

По мнению Хатчисон, Украине необходима усиленная борьба с коррупцией, установка и развитие демократических институтов, в том числе и свободная судебная система и неподконтрольные антикоррупционные суды. Лишь это заложит длительные и надежные основы для борьбы с агрессией другой страны и развития государства как достойного европейского участника.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в случае конфликта между Европой и Россией к немедленному реагированию будут готовы лишь несколько тысяч европейских военных, в связи с чем США хотят повысить боеготовность НАТО.


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