Пора платить по долгам: Украина задолжала 18 млрд долларов кредиторам

По словам ведущего экономиста и руководителя программы по Беларуссии, Молдове и Украине Представительства Всемирного банка в Украине Фарука Кхана, на протяжении 2018-2019 годов перед Киевом будет стоять тяжелая задача по выплате 8 млрд долгов внешним кредиторам и 10 млрд долларов по внутренним займам.

Сейчас перед страной стоит задача обойти фискальные вызовы, связанные с ростом расходов на выплату заработной платы и социальной помощи. Искусственный рост заработных плат может негативно повлиять на стабильность на микроуровне. Возможный экономический кризис в Украине может сильно ударить по макроэкономической стабильности в Европе, а потому правительству стоит разработать стратегию по диверсификации долгов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", прямой и гарантированный государственный долг Украины в феврале 2018 года увеличился на 0,7 процента, или на 0,54 млрд долларов до 76,76 млрд долларов.