13:59 09.04.2018 | Политика | Новости
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Россия обвинила Израиль в атаке на сирийскую авиабазу

Удары по Сирии нанесли самолета ВВС Израиля, которые находились на территории Ливана.

Россия обвинила Израиль в атаке на сирийскую авиабазу

Это были два самолета F-15. Они, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами.

Такое заявление в понедельник, 9 апреля, сделало Министерство обороны Российской Федерации. Как сообщает российское издание РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы ведомства, три ракеты "достигли западной части аэродрома". Еще пять сбили сирийские ПВО.

Атака произошла в ночь на понедельник, "в период с 03:25 по 03:53", - напомнили в российском ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военный аэродром в сирийской провинции Хомс в ночь на понедельник, 9 апреля, подвергся ракетному нападению. Авиабаза Т-4 была атакована несколькими ракетами. Как сообщает BBC, атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со стороны Средиземного моря через территорию Ливана.


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