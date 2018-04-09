Россия обвинила Израиль в атаке на сирийскую авиабазу

Это были два самолета F-15. Они, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами.

Такое заявление в понедельник, 9 апреля, сделало Министерство обороны Российской Федерации. Как сообщает российское издание РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы ведомства, три ракеты "достигли западной части аэродрома". Еще пять сбили сирийские ПВО.

Атака произошла в ночь на понедельник, "в период с 03:25 по 03:53", - напомнили в российском ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военный аэродром в сирийской провинции Хомс в ночь на понедельник, 9 апреля, подвергся ракетному нападению. Авиабаза Т-4 была атакована несколькими ракетами. Как сообщает BBC, атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со стороны Средиземного моря через территорию Ливана.