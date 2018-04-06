Капитана судна "Норд" привезут на суд в Мариуполь

Об этом в пятницу, 6 апреля, заявила представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

По ее словам, в пятницу суд должен избрать меру пресечения до основных слушаний в Херсоне по капитану Норда Владимиру Горбенко. Также Шевелева подчеркнула, что самочувствие его в данный момент стабильное.

"На суде будут только он и адвокаты. Родственники переживают. Команду вывозят в Мариуполь на суд по административному рассмотрению. Надеемся, что по итогу все будут отпущены, включая кэпа", - отметила она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", капитану судна Горбенко вменяется статья Уголовного кодекса Украины Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны, предусматривающая ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется статье КоАП Украины Незаконное пересечение границы, санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.