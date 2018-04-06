Экс-президента Южной Кореи признали виновной во взяточничестве

Об этом сообщает издание Reuters.

Согласно решению суда, Пак вступила в сговор со своей приближенной Чхве Сун Силь и получила миллиарды вон от конгломератов Samsung и Lotte для финансирования некоммерческих фондов.

Однако, экс-президент обвинения отрицает, и более того на суд она не явилась.

Обвинение требует назначить ей лишение свободы сроком на 30 лет и оштрафовать на 112 млн долларов.

Ранее стало известно, что на протяжении всего правления Пак Кын Хе находилась под влиянием близких друзей, которые диктовали ей важные политические решения и имели доступ к секретным документам. В частности, фонды ее подруги Чхве Сун Силь активно получали пожертвования от крупных фирм.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", суд Центрального округа Сеула по запросу Генпрокуратуры Республики Корея арестовали 76-летнего экс-президента страны Ли Мен Бака, подозреваемого в коррупции.