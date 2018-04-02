Закон о парковке опубликован в "Голосе Украины"

Таким образом, Закон вступает в силу 27 сентября 2018 года. Как сказано в пояснительной записке к документу, закон предусматривает, в частности:

внедрение фото-, видеофиксации нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств;

привлечение к админответственности лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в частности, неуплату стоимости услуг парковки или парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права;

обязательное оставление копии постановления или уведомления о решении о привлечении к админответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, на лобовом стекле транспортного средства;

определение оснований освобождения от ответственности лица, за которым зарегистрирован транспортное средство.

В частности, в случае если лицо выбыло из владения номерного знака или автомобиля вследствие противоправных действий других лиц, передачи права управления автомобилем другому лицу либо если лицо-нарушитель оплатит штраф и лично обратится в орган взыскания с заявлением и копией документа об оплате штрафа;

наделение инспекторов по парковке полномочиями рассмотрения дел об административных правонарушениях и временного задержания транспортного средства;

привязку размеров штрафов за нарушение правил парковки, в частности за неуплату услуг по пользованию соответствующими площадками, к стоимости одного часа парковки (в 20-кратном размере);

предоставление 50% скидки в оплате штрафов за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, в случае уплаты штрафа в течение десять банковских дней.

Согласно закону инспекторы по парковке будут иметь право привлекать к ответственности нарушителей правил остановки-стоянки, если это нарушение зафиксировано в режиме фотосъемки/видеозаписи.

Также инспекторам будет предоставляться право осуществлять временное задержание автотранспорта путем эвакуации и доставки для хранения на спецплощадку или стоянку. Возврат задержанного транспортного средства будет происходить незамедлительно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 28 марта 2018 года подписал закон о реформировании сферы парковки транспортных средств. Закон был принят Верховной Радой Украины 21 декабря 2017 года.