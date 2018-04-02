Закон о нацбезопасности депутаты рассмотрят в четверг

Также в четверг планируется рассмотреть два законопроекта по реформе парламента - один по количеству комитетов, а второй по распределению комитетов. Об этом в понедельник, 2 апреля, на согласительном совете сообщил глава праламента Андрей Парубий.

Он также высказал мнение, что правильным будет в Чистый четвер рассматривать вопрос безопасности нашего государства. По моему убеждению, - это ключевой вопрос, вопрос номер один повестки дня Украины. Мы можем выйти на положительные решения и принять в первом чтении эти законы", - сказал Парубий.

В свою очередь глава фракции "Блок Петра Порошенко"Артур Герасимов отметил, что инициированный президентом законопроект о национальной безопасности комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал еще 14 марта.

Его принятие будет способствовать дальнейшей модернизации украинской армии для противостояния внешним угрозам, введет надежный парламентский и общественный контроль в сфере безопасности и обороны, станет важным шагом на пути к членству в Североатлантическом альянсе, - добавил он.

А первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко призвала принять в четверг во втором чтении закон о дипломатической службе.

Напомним, 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности.

Проект предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования"

Как сообщал УРА-Информ, 14 марта комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны решил не передавать на рассмотрение парламента 15 марта президентский законопроект о нацбезопасности и инициировал создание рабочей группы для его доработки.