21:57 28.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко утвердил Годовую программу сотрудничества с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 27 марта, подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год".

Порошенко утвердил Годовую программу сотрудничества с НАТО

Программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО и соответствующих решений, принятых на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии РФ, а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к приобретению членства в НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко в среду подписал закон, которые дает полиции право эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.


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