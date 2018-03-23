В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски - ФОТО

В пятницу утром, 23 марта, правоохранители пришли в рамках расследования уголовное дела по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко. По его словам, проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.

В прокуратуре также отметили, что целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 марта представители ГПУ провели обыски в офисах НП в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

Должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.