Суд начал рассмотрение жалобы на арест Рубана

Как отмечается, сейчас Рубан доставлен в зал судебного заседания. В свою очередь поддержать его в суд пришла народный депутат Украины Надежда Савченко.

По ее словам, Владимир Рубан больше всего хотел мира в Украине. Также Савченко уверена, что это настоящий офицер, который защищал Украину и в своей жизни помог многим людям. В частности, во время работы волонтерской отганизации "Офицерский Корпус", во времена войны со страной-агрессором РФ, по освобождению пленных совместной работой вместе с СБУ были освобождены более 800 человек.

Апелляционную жалобу будет слушать коллегия судей под председательством судьи Виктора Глиняног.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Владимир Рубан готовился с помощью подельников расстрелять центральную часть Киева, здание КГГА и администрацию президента. Все материалы будут поданы на рассмотрение в суд.