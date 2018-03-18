Украина и Кувейт договорились усилить сотрудничество в сфере торговли оружием - ФОТО

Сообщается, что пункты договора помогут установить между двумя государствами сотрудничество в логистике, обмене новшествами в оборонной промышленности, тактико-разведывательными комплексами, а также поставок тяжелого вооружения.

Отдельно страны будут обмениваться опытом модернизации и ремонта военной техники. Соглашения было подписано с Эмиром государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом.

Позже глава украиснкого государства подписал с Кувейтом документ, который позволит упростить визовый режим для наших граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 19 марта 2018 года украинский лидер отправится в Катар, где планирует обсудить возможную реализацию проектов в области нефтедобычи. Порошенко встретиться с высшим политическим руководством Катара - эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.