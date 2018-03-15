В МВФ заявили, что приветствует назначение Смолия главой НБУ

Фонд рассчитывает на сотрудничество с новым руководителем и с возглавляемой им организацией. Об этом в четверг, 15 марта, в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Он также подчеркнул, что на протяжении последних лет НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым, - отметил Йоста.

Напомним, 15 марта, Верховная Рада Украины назначила Смолия председателем НБУ. Он возглавил Нацбанк после увольнения Валерии Гонтаревой.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 15 марта, представил коллективу Национального банка Украины нового руководителя Якова Смолия.

Представляя нового главу НБУ глава государства, в частности сказал, что перед ним стоят амбициозные задачи по комплексной программе реформ банковского сектора. При этом президент посоветовал Смолию больше инвестировать в украинскую экономику.