Депутаты приняли закон о Дисциплинарном уставе Нацполиции

Во время сегодняшнего заседания за закон №4670 "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины" отдали свои голоса 251 народных депутатов.

При этом в пояснительной записке к документу сказано, что целью разработки проекта акта является утверждение Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины, которым определяется сущность служебной дисциплины в Национальной полиции, полномочия полицейских и их руководителей по их соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 ноября 2016 года Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №4670 "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины", которым запрещается полицейским критиковать приказы руководства.