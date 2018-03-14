15:30 14.03.2018 | Политика | Новости
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Австрия готова присоединиться к помощи Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Федеральным Президентом Республики Австрия Александером ван дер Беллен ситуацию на Донбассе. Беллен утверждает, что Австрия готова внести вклад в миротворческую миссию на Донбассе. Об этом передает пресс-служба Президента Украины.

Австрия готова присоединиться к помощи Донбассу

Порошенко подчеркнул, что президент Австрии уже не один раз заявлял о готовности Вены посильно вложиться в развертывание миротворческой миссии ООН и решений Совета Безопасности ООН. 4,8 миллиона евро были начислены в помощь Украине со стороны австрийских партнеров.

Президент Украины также сказал, что, в случае необходимости, Украина готова повысить уровень присутствия в миротворческих силах в других регионах и территориях.

По мнению главы государства, внедрение в жизнь австрийской инициативы создаст благоприятную атмосферу для восстановления мира в Украине. Он поблагодарил «австрийских друзей» за бесценный вклад в гуманитарную помощь, в том числе и временно перемещенным лицам, тем, кто поживает вдоль линии соприкосновения с оккупированной территорией. По словам Порошенко, что это позиция настоящего друга.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", лидеры Украины Петр Порошенко и Республики Австрии Александер Ван дер Белленом провели совместную встречу.


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