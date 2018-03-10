19:40 10.03.2018 | Политика | Новости
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Стало известно имя приемника Путина

Президент России Владимир Путин с 2000 года занимается поисками приемника на президентское кресло. Об этом передает NBC.

Стало известно имя приемника Путина

В интервью журналистам российский лидер признался, что подавать свою кандидатуру на выборы, которые состоятся 18 марта, его заставляют обстоятельства - как внутри страны, так и на международной арене.

На вопрос о будущем приемнике Путин ответил довольно двузначно. Он давно задумывается над будущем России, есть люди, которые ему симпатизируют, есть те, кем он сильно недоволен, и никогда бы он не допустил, чтобы в государственном кресле президента оказался недостойный человек.

"В конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", - резюмирует глава российского государства. Затем он добавил, что на сегодняшний день есть достойные кандидаты способные занять его место, но их время еще не пришло.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее суд в России разрешил Путину в четвертый раз участвовать в выборах.


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