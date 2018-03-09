Глава МИД Венгрии призвал к расширению на Закарпатье миссии ОБСЕ в Украине

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

Как отмечается, в последнее время наблюдается большое количество нападений на венгерское меньшинство. В связи с этим, правительство Венгрии ожидает от украинской власти безопасность их народа на Закарпатье.

"Мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье", - сказал Сиярто.

При этои руководитель венгерского МИД добавил, что его страна в очередной раз будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции. Такая поддерка будет возможна только лишь в том случае, если не будут введены в действие законы, которые ограничивают права венгров.

Напомним, как сообщал "УРА-ИНформ", совсем недавно Петер Сийярто обвинил Украину в "брутальном нападении" на национальные меньшинства.