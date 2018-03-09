09:14 09.03.2018 | Политика | Новости
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Глава МИД Венгрии призвал к расширению на Закарпатье миссии ОБСЕ в Украине

Во время встречи с представителями Общества венгерской культуры Закарпатья, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выступил за расширение присутствия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в этом регионе.

Глава МИД Венгрии призвал к расширению на Закарпатье миссии ОБСЕ в Украине

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

Как отмечается, в последнее время наблюдается большое количество нападений на венгерское меньшинство. В связи с этим, правительство Венгрии ожидает от украинской власти безопасность их народа на Закарпатье.

"Мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье", - сказал Сиярто.

При этои руководитель венгерского МИД добавил, что его страна в очередной раз будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции. Такая поддерка будет возможна только лишь в том случае, если не будут введены в действие законы, которые ограничивают права венгров.

Напомним, как сообщал "УРА-ИНформ", совсем недавно  Петер Сийярто обвинил Украину в "брутальном нападении" на национальные меньшинства.


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