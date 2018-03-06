Порошенко по телефону переговорил с вице-президентом США

Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе. Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко также рассказал о продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасностных аспектов Минских договоренностей. Он также выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России.

В свою очередь, Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине. Собеседники также обсудили развертывания эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе, предоставление Украине американского оборонного оружия и развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 марта Трамп продлил на год национальную чрезвычайную стратегию против России из-за ее аннексии Крыма и агрессии в Украине.