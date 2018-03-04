18:19 04.03.2018 | Политика | Новости
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Активистка Femen бросилась на Берлускони с обнаженной грудью - ВИДЕО

В Италии на экс-премьера стран Сильвио Берлускони набросилась обнаженная активистка Femen. Об этом передает "Ультимора".

Активистка Femen бросилась на Берлускони с обнаженной грудью - ВИДЕО

Политик пришел, чтобы отдать голос за свою партию "Вперед Италия", но не успел Берлускони подойти к урне для вброса своего конвертика, как на него с голой грудью налетела девушка из организации Femen.

Ее стразу же повалили бодинарда Берлускони. Единственное, что девушка успела прокричать: "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся".

Ее вывели из зала и отвезли в полицейский участок за хулиганство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня в Италии начались парламентские выборы. Политологи называют вероятным победителем Сильвио Берлускони и его партии, который и будет формировать парламентское большинство. Экс-главу государства также поддерживают правопопулистская "Лига Севера" и националисты "Братья Италии". 


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