15:52 02.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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С Януковичем произошел конфуз на пресс-конференции

Бывший глава украинского государства Виктор Янукович в очередной раз поставил себя в неловкий момент. В этот раз конфуз произошел на пресс-конференции в Москве перед журналистами. 

С Януковичем произошел конфуз на пресс-конференции

Отметим, что беглый президент во время мероприятия перепутал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко с президентом Украины Петром Порошенко. Такое заявление прозвучало в пятницу, 2 марта, передают украинские СМИ.

В сообщении, гвворилось о том, что Януковича якобы не допускают до судебного процесса по делу Майдана.

"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу, и сегодня только через СМИ я имею возможность говорить. Тот беспредел, который сегодня творится в судах, - такого никогда не было. Чтобы массово убивали журналистов. Они закрывают рот всем своим оппонентам. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко... ыыы... артиста Порошенко", - сказал сбежавший в Россию Янукович.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", беглый экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал о встречах  с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным за все четыре года перебивания в Москве.


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