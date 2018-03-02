С Януковичем произошел конфуз на пресс-конференции

Отметим, что беглый президент во время мероприятия перепутал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко с президентом Украины Петром Порошенко. Такое заявление прозвучало в пятницу, 2 марта, передают украинские СМИ.

В сообщении, гвворилось о том, что Януковича якобы не допускают до судебного процесса по делу Майдана.

"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу, и сегодня только через СМИ я имею возможность говорить. Тот беспредел, который сегодня творится в судах, - такого никогда не было. Чтобы массово убивали журналистов. Они закрывают рот всем своим оппонентам. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко... ыыы... артиста Порошенко", - сказал сбежавший в Россию Янукович.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", беглый экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал о встречах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным за все четыре года перебивания в Москве.