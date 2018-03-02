Порошенко призвал депутатов в ближайшее время назначить двух судей КСУ

В пятницу, 2 марта, на специальном пленарном заседании Конституционного суда новоназначенные судьи КСУ Сергей Головатый и Василий Лемак приняли присягу.

Об этом Порошенко заявил На церемонии глава государства, в частности, отметил, что он твердо настапивает, чтобы и Верховная Рада не медлила со своей конституционной функцией и провела конкурсные процедуры, назначила еще двух судей по своей квоте, чтобы наконец Конституционный суд мог работать в полном составе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, соответствующие указы о назначении их судьями Петр Порошенко подписал 27 февраля.

Сергей Головатый был министром юстиции в 1995-1997, 2005-2006 годах, депутатом Верховной Рады ІІ-VI созывов (от фракций Блока Юлии Тимошенко, Блока "Наша Украина" и "Партии регионов").

Василий Лемак является заведующим кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Ужгородского национального университета с 2004 года.