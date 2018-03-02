Меркель и Трамп обеспокоены угрозами Путина о "новом поколении ядерного оружия"

Об этом передает "Голос Америки".

Немецкий канцлер недовольна такими резкими милитаристскими заявлениями Путина, так его слова полностью подрывают международные соглашения по вопросам национальной безопасности в Европе и мире.

Американский президент пообещал принять ответные меры в случае реальной эскалации конфликта со стороны России. Американская сторона сильно обеспокоены тем, что подобные новейшие "ядерные ракеты Путина", которые смогут преодолевать американскую систему противоракетной обороны, могут быть использованы на сирийском и украинском фронтах боевых действий.

Отметим, что руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэр заявила о "краном уровне" обеспокоенности Вашингтона после слов российского президента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Владимир Путин заявил, что не возражает против миротворцев на Донбассе, но договариваться надо не с ним.