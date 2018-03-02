"Газпром" выплатит "Нафтогазу" все до последней копейки, - Гройсман

По его словам, избежать выполнения арбитражных обязательств Москва конечно может, однако затем ей придется столкнуться с механизмом международного дипломатического давления, новых санкций и торгового эмбарго.

Напомним, что сегодня ОАО "Газпром" заявил о том, что полностью разрывает все контракты с Украиной на поставку и транзит газа. Стокгольмский арбитражный суд обязал выплатить "Нафтогазу" 4,5 млрд долларов. Соглашения больше не действуют не только на поставку газа украинским потребителям, но и в ЕС. Оба этих контракта должны были действовать до конца 2019 года.

"Я не вижу никаких причин или возможностей для того, чтобы его избежать. Всему свое время, но решение будет реализовано", - подытожил глава правительства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", российская компания " Газпром" снизила давление в трубопроводах со своей стороны.