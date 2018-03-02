Через несколько часов в Киев прибудут двое заложников Кремля, - Ирина Геращенко

Уже через несколько часов они будут в Киеве. Об этом в пятницу, 2 марта, с трибуны парламента сообщила первый заместитель председателя верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, только что пограничники сообщили президенту Украины Петру Порошенко, что на нейтральной полосе украинско-российской государственной границы в районе пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области состоялось возвращение в Украину похищенных спецслужбами Российской Федерации возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

В обмен украинская сторона передала России задержанных летом 2017 года Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, - рассказала Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 февраля 2018 года во время пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко сообщал, что до конца текущей недели еще двух заложников России вернут в Украину. Кроме того, президент выразил надежду, что после "суда" в России заключенный Сущенко вернется в Украину. Отметим, что предварительные слушания по делу незаконно задержанного в России украинского журналиста могут начаться в начале марта.