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Порошенко назначил Головатого и Лемака судьями КСУ

Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером, 27 февраля, назначил Василия Лемака и Сергея Головатого судьями Конституционного суда Украины.

Порошенко назначил Головатого и Лемака судьями КСУ

Глава государства подписал соответствующие указы. Как сказано на сайте Администрации президента, до назначения Сергей Головатый был министром юстиции в 1995-1996, 1996-1997 и 2005-2006 годах, народным депутатом Верховной Рада ІІ-VI созывов, в частности от фракций "Блока Тимошенко", "Наша Украина" и "Партии регионов".

Василий Лемак - заведующий кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Ужгородского национального университета с 2004 года, доктор юридических наук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, выборы председателя Конституционного Суда Украины были назначены на во вторник, 23 января. Комиссия рекомендовала на должность судьи Конституционного суда Украины шесть человек. В список попали: Сергей Головатый, Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павла Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.


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