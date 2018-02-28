Первый министр Шотландии отказывается подписывать законопроект о Brexit

По ее словам, она не намерена подписывать то, что подрывает весь фундамент децентрализации. Как сообщает Reuters, цитируя Стерджен, отказ спровоцировало заявление премьер-министра страны Терезы Мэй, что Лондон не будет идти на уступки Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии, которые обеспокоены тем, что потеряют свои полномочия после выхода Британии из Евросоюза.

Вместе с тем, издание напоминает, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия не имеют права накладывать вето на законопроект.

Напомним, в декабре прошлого года Европейский совет одобрил завершение первой и начало второй фазы выхода Великобритании из ЕС. Также в Великобритании назвали точную дату выхода страны из Евросоюза. Это должно произойти 29 марта 2019 года, что будет закреплено в законодательстве.

Как сообщал УРА-Информ, 23 июня 2016 года британцы на референдуме проголосовали за выход Великобритании из состава Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовали 52% избирателей, против - 48%.