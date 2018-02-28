Кабмин одобрил законопроекты о защитных мерах в торговле

В частности, было утверждено законопроект "О защите от демпингового импорта".

Отмечается, что данный документ разработан в связи с необходимостью приведения норм действующего законодательства в сфере торговой защиты в соответствие с положениями соглашений ВТО и международной практики проведения антидемпинговых расследований.

Также во время заседания было одобрено следующие законопроекты "О защите от субсидированного импорта", "О защитных мерах" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере торговой защиты".

Добавим, законопроекты о защите от субсидированного импорта и защитных мерах разработаны для усовершенствования механизмов антисубсидиционных и защитных расследований, а также механизма применения компенсационных и защитных мер по результатам проведения соответствующих расследований.

В законопроекте о внесении изменений в законы относительно торговой защиты определены механизмы защиты национального товаропроизводителя от демпингового, субсидированного и возрастающего импорта из других стран, таможенных союзов и экономических групп.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании дало согласие на бюджет Фонда социального страхования. Отмечается, что доходы Фонда в 2018 году будут составлять почти 22,9 млрд гривен, из них страховые взносы - 20,4 млрд гривен.