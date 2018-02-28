Кабмин и Рада одобрили Дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС - ФОТО

Об этом сообщил Украины Владимир Гройсман в Twitter.

В своем посте премьер-министр написал, правительство и парламент одобрили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Они должны обеспечить полную синхронизацию устаревшего и консервативного украинского законодательства к европейскому.

Отмечается, что "Дорожная карта" представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет.

Соответствующий документ призван активизировать евроинтеграционные процессы в Украине. "Дорожную карту" представили глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в течение нескольких лет Украина выйдет на полное обеспечение собственным газом. Это позволит начать системное снижение цен на газ.