11:59 27.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада включила в повестку дня законопроект о высшем антикоррупционном суде

Верховная Рада Украины во вторник, 26 февраля, включила в повестку дня сессии законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Рада включила в повестку дня законопроект о высшем антикоррупционном суде

За соответствующее решение на заседании во вторник проголосовали 235 народных депутатов Украины. Кроме этого депутаты поручили профильному комитету подготовить к рассмотрению данный законопроект.

Вместе с тем глава парламента Андрей Парубий отметил, что если комитет сможет утвердить заключение относительно упомянутых законопроектов 28 февраля, Рада получит возможность рассмотреть вопрос в первом чтении в четверг 1 марта.

Напомним, что принятие законопроекта об Антикоррупционном суде потребовал от Украины МВФ, однако длительное время соответствующий законопроект даже не удавалось включить в повестку дня.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий накануне предположил, что прламент сможет на этой неделе принять законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.


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