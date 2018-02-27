Рада включила в повестку дня законопроект о высшем антикоррупционном суде

За соответствующее решение на заседании во вторник проголосовали 235 народных депутатов Украины. Кроме этого депутаты поручили профильному комитету подготовить к рассмотрению данный законопроект.

Вместе с тем глава парламента Андрей Парубий отметил, что если комитет сможет утвердить заключение относительно упомянутых законопроектов 28 февраля, Рада получит возможность рассмотреть вопрос в первом чтении в четверг 1 марта.

Напомним, что принятие законопроекта об Антикоррупционном суде потребовал от Украины МВФ, однако длительное время соответствующий законопроект даже не удавалось включить в повестку дня.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий накануне предположил, что прламент сможет на этой неделе принять законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.