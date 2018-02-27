09:29 27.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада сегодня рассмотрит вопросы соцзащиты военных

Верховная рада Украины на сегодняшнем  пленарном заседании, 27 февраля, подымит вопрос социальной защиты военнослужащих. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Рада сегодня рассмотрит вопросы соцзащиты военных

Отмечается, что нардепы рассмотрят вопрос создания Министерства по делам ветеранов, а также  изменения  в некоторые законы относительно совершенствования прохождения службы с целью обеспечения полноценного функционирования ВСУ.

Парламентарии планируют усовершенствовать отдельные вопросы прохождения военной службы и изменения в некоторые законы относительно государственной поддержки участников боевых действий и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования.

Кроме того, во время заседания депутаты могут поручить профильному комитету подготовить к голосованию законопроект об антикоррупционном суде, а также в первом чтении рассмотреть законопроект о рынках капитала и регулируемых рынках.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", назначение нового главы Национального банка Украины станет ключевым кадровым вопросом Верховной Рады Украины на текущей пленарной неделе.

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