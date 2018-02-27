Рада сегодня рассмотрит вопросы соцзащиты военных

Отмечается, что нардепы рассмотрят вопрос создания Министерства по делам ветеранов, а также изменения в некоторые законы относительно совершенствования прохождения службы с целью обеспечения полноценного функционирования ВСУ.

Парламентарии планируют усовершенствовать отдельные вопросы прохождения военной службы и изменения в некоторые законы относительно государственной поддержки участников боевых действий и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования.

Кроме того, во время заседания депутаты могут поручить профильному комитету подготовить к голосованию законопроект об антикоррупционном суде, а также в первом чтении рассмотреть законопроект о рынках капитала и регулируемых рынках.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", назначение нового главы Национального банка Украины станет ключевым кадровым вопросом Верховной Рады Украины на текущей пленарной неделе.