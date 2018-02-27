Рада поддержала создание Министерства по делам ветеранов

Соответствующее постановление за основу и в целом поддержали 241 народный депутат. Таким образом, согласно проекту постановления №7505 "Об обращении Верховной рады Украины к Кабинету министров Украины относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов", новое ведомство должно обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Целью документа является создание действенного механизма реализации ветеранами войны, в том числе из числа участников антитеррористической операции, членов семей погибших таких лиц предоставленных им государственных социальных гарантий путем создания целостной государственной системы с одним государственным органом во главе - Министерством Украины по делам ветеранов, - говорится в пояснительной записке.

Там также сказано, что Министерство будет создано на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 27 февраля, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5442 об обеспечении пограничной безопасности государства. Документ поддержал 251 народный депутат. При этом закон предусматривает увеличение штрафов за сопротивление пограничникам и представителям общественных организаций, которые охраняют границу.