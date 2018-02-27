12:59 27.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада поддержала создание Министерства по делам ветеранов

Верховная Рада Украины во вторник, 27 февраля, поддержала создание Министерства по делам ветеранов.

Рада поддержала создание Министерства по делам ветеранов

Соответствующее постановление за основу и в целом поддержали 241 народный депутат. Таким образом, согласно проекту постановления №7505 "Об обращении Верховной рады Украины к Кабинету министров Украины относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов", новое ведомство должно обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Целью документа является создание действенного механизма реализации ветеранами войны, в том числе из числа участников антитеррористической операции, членов семей погибших таких лиц предоставленных им государственных социальных гарантий путем создания целостной государственной системы с одним государственным органом во главе - Министерством Украины по делам ветеранов, - говорится в пояснительной записке.

Там также сказано, что Министерство будет создано на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 27 февраля, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5442 об обеспечении пограничной безопасности государства. Документ поддержал 251 народный депутат. При этом закон предусматривает увеличение штрафов за сопротивление пограничникам и представителям общественных организаций, которые охраняют границу.


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