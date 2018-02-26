Все Балканы могут войти в ЕС в 2025 году, - Юнкер

Об этом сообщает издание Euractiv.

По словам Юнкера, нет официального подтверждения, что Сербия и Черногория обязательно будут членами ЕС в 2025 году. Дата 2025 год открыта для всех стран-кандидатов.

Он также добавил, что в той мере, в какой страна-кандидат к тому времени будет соответствовать всем критериям членства. Еврокомиссия будет действовать таким образом, чтобы ее усилия были признаны ЕС.

В свою очередь премьер-министр Албании Эди Рама выразил свое мнение, что его страна заслуживает положительной рекомендации для переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители Еврокомиссии оштрафовали несколько компаний на общую сумму 546 млн евро за участие в трех различных картельных сговорах в сфере морских перевозок автомобилей и поставки автозапчастей.