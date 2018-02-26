22:15 26.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Одессе активисты облили краской российское консульство - ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 26 февраля, в Одессе активисты пикетировали консульство Российскоц Федерации.

В Одессе активисты облили краской российское консульство - ФОТО, ВИДЕО

Около 30 активистов патриотических организаций пришли под консульство требовали освободить оккупированные территории Украины. При этом митингующие облили красной краской здание консульства и призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной.

Активисты напомнили, что десятки наших сограждан все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора, жгли файеры и пели государственный гимн, а затем прогоревшие файеры полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.

Вместе с тем здание консульства охраняло около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп лично отдал указание о прекращении работы российских консульств в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Вашингтоне.

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