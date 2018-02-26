Суд по делу заместителя Труханова перенесли

Об этом сообщил прокурор по делу Валентин Мусияка.

Отмечается, что столичный суд перенес рассмотрение апелляции Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения в виде личной поруки Вугельману из-за того, что материалы дела не дошли.

"Заседание перенесли на 12 марта на 15:00, материалы дела не дошли", – сказал прокурор.

Под стенами суда собрались около 40 правоохранителей, обстановка спокойная.

Сегодня суд будет также рассматривать апелляционную жалобу на меру пресечения Труханову, заседание запланировано на 15.30.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об аресте имущества городского головы Одессы Геннадия Труханова.