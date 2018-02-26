Польша надеется на честные исторические отношения с Украиной

По его словам, этот вопрос уже перешел черту с исторического на политический.

Между Варшавой и Киевом начались разногласия, когда Украинский институт национальной памяти запретил поисково-эксгумационные работы останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины.

Однако, эти работы будут возобновлены если власти Польши обеспечат защиту украинских мест памяти на своей территории.

Шаманский напоследок добавил, что польская сторона четко показала, что ожидает от этого решения. Речь идет о честных исторических исследованиях и честной эксгумации.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", вице-спикер Сейма Польши Ришард Терлецкий заверил, что к закону о институте национальной памяти необходимо применить большую умеренность.