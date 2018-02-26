15:22 26.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100187373:nastya

Польша надеется на честные исторические отношения с Украиной

Вице-министр иностранных дел Польши Конрад Шиманский заявил, что дело мест памяти в польско-украинских отношениях уже давно не историческая, а политическая. Об этом передает "Польское радио".

Польша надеется на честные исторические отношения с Украиной

По его словам, этот вопрос уже перешел черту с исторического на политический.

Между Варшавой и Киевом начались разногласия, когда Украинский институт национальной памяти запретил поисково-эксгумационные работы останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины.

Однако, эти работы будут возобновлены если власти Польши обеспечат защиту украинских мест памяти на своей территории.

Шаманский напоследок добавил, что польская сторона четко показала, что ожидает от этого решения. Речь идет о честных исторических исследованиях и честной эксгумации.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", вице-спикер Сейма Польши Ришард Терлецкий заверил, что к закону о институте национальной памяти необходимо применить большую умеренность.

Поделиться
Читайте также:
 
В Польше находиться более двух млн украинцев Суд по делу заместителя Труханова перенесли Стало известно, когда Рада назначит новых членов ЦИК и Счетной палаты Марш памяти Бориса Немцова: российская оппозиция демонстрирует единство
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив