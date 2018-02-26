Парубий заверил, что назначение главы НБУ станет ключевым вопросом на этой неделе

Основным также станет кадровый вопрос. Его парламент рассмотрит в четверг, 1 марта. Об этом в понедельник, 26 февраля, на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил глава парламента Андрей Парубий.

При этом он призвал все фракции до этой даты завершить консультации по кандидатуре на должность руководителя регулятора.

Парубий также отметил, что текущую пленарную неделю парламент начнет с вопроса о социальной защите военнослужащих. Он предложил первым блоком заседания рассмотреть семь вопросов, которые не являются конфликтными, но они очень важно и их нужно пройти. По словам председателя парламента, вторым блоком во вторник предлагается рассмотреть вопросы финансовой политики, некоторые из которых важны для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнения условий соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Во второй половине дня также парламент может перейти к блоку вопросов транспортной политики. В среду ВР традиционно рассмотрит ратификации международных соглашений, после чего сможет перейти к назначению бизнес омбудсмена, а в четверг, 1 марта, депутаты рассмотрят блок вопросов информационной политики и реформы парламента, - рассказал Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде пригласила исполняющего обязанности главы Национального банка Украины Якова Смолия на собеседование в понедельник, 26 февраля.