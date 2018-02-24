09:37 24.02.2018 | Политика | Новости
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В Болгарии разгорелся "министерский" скандал

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова подала прошение об отставке из-за обвинения в "кумовстве". Об этом министр заявила во время пресс-конференции в Софии.

В Болгарии разгорелся

Причиной для подобного решения послужил скандал, который разгорелся в СМИ. Выяснилось, что руководителем энергетической компании "Інерком-Групп", которая предоставляет услуги почти всей стране является кума Теменужки. Компания также принимала участие и в покупке иностранных активов энергетических компаний.

Сейчас министр уже подала прошение об увольнении премьер-министру Бойко Борисову, теперь решение остается за ним. Глава государства покамест никак не прокомментировал решение чиновницы.

Сама Теменужка считает, что подобные сомнения в деятельности министра всегда имеют только один выход - это отставка, иначе министерская этика поведения и ее авторитет начнут падать по всей стране, что может привести к непредвиденным волнениям в обществе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно польского депутата Ричарда Чарнецкого досрочно уволили с должности вице-президента Европарламента. 

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