Законопроект об Антикоррупционном суде должен пройти экспертизу на соответствие европейской практике, - Ирина Геращенко

Вся судебная система страны должна быть изменена, а не концентрироваться лишь на создании "одного идеального суда". Такое мнение высказала в пятницу, 23 февраля, в Киеве на конференции, посвященной подведению итогов имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС в 2017 году и планам на будущее, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

При этом она заверила, что будет голосовать за закон, но считает, что он также должен пройти экспертизу комитета евроинтеграции.

Первый вице-спикер также акцентировала внимание на проблеме доступа к правосудию в Украине, подчеркнув, что изменение всех судов в соответствии с европейскими будет одной из ключевых реформ, которые сделают Украину европейской.

Как сообщалось, народные депутаты пока не включили в повестку дня работы Верховной Напомним, депутаты так и ен включили в повестку дня президентский законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде и альтернативные.

Как сообщал УРА-Информ, 22 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что намерен вынести на рассмотрение в сессионный зал законопроект об Антикоррупционном суде, как только по нему будет решение парламентского комитета вопросам правовой политики и правосудия.