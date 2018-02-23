12:26 23.02.2018 | Политика | Новости
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В СБ ООН Германия выступила против позиции России по Сирии

Министерство иностранных дел Германии выступило с резкой критикой в ​​адрес России после провала консультаций в Совете безопасности ООН по резолюции о перемирии в Сирии.

В СБ ООН Германия выступила против позиции России по Сирии

Об этом сообщает издание DW.

Представитель МИД ФРГ заявил, Россия встала на защиту режима Асада, который грубо нарушил международное право.

Он подчеркнул, что очень тяжело принять ситуацию, что члены Совбеза ООН не смогли договориться по этому вопросу.

Договоренность дала бы передышку измученным войной жителям Сирии и в первую очередь сотням тысяч гражданских лиц, которые заблокированы в Восточной Гуте, от непрерывных авиаударов. МИД Германии призвал Россию согласиться на временное прекращение военных действий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Организация Объединенных Наций призывает страны-доноры выделить 313 млн долларов на гуманитарные операции в Ливии в 2018 году. 

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