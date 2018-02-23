В 2017 году Украина выполнила меньше половины обязательств перед ЕС

Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Согласно недавно полученным сведениям, уровень выполнения задач за которые были ответственны центральные органы исполнительной власти составило, по меньшей мере, на 42%.

В свою очередь самые высокие показатели достигнуты в сферах образования и финансового сектора. При этом аутсайдерами стали сектора общественного здоровья, транспорта и почтовых услуг.

"Самая низкая успеваемость – у Верховной рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач. Несколько лучший результат выполнения тех задач, за которые ответственны "другие органы государственной власти" – 50%", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", нижняя палата парламента Нидерландов в четверг вечером, 22 февраля, отменила закон о консультативном референдуме, который в 2016 году заблокировал соглашение о ассоциации Украины с ЕС.