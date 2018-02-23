В 2017 году Украина выполнила меньше половины обязательств перед ЕС

В прошлом году украинское правительство выполнило 41% своих обязательств по соглашению об Ассоциации Украина – ЕС.
Об этом сообщает Государственная казначейская служба.
Согласно недавно полученным сведениям, уровень выполнения задач за которые были ответственны центральные органы исполнительной власти составило, по меньшей мере, на 42%.
В свою очередь самые высокие показатели достигнуты в сферах образования и финансового сектора. При этом аутсайдерами стали сектора общественного здоровья, транспорта и почтовых услуг.
"Самая низкая успеваемость – у Верховной рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач. Несколько лучший результат выполнения тех задач, за которые ответственны "другие органы государственной власти" – 50%", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", нижняя палата парламента Нидерландов в четверг вечером, 22 февраля, отменила закон о консультативном референдуме, который в 2016 году заблокировал соглашение о ассоциации Украины с ЕС.