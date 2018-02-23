15:49 23.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Остановку работы Vodafone в ДНР назвали "политическим решением"

Создатель батальона сепаратистов "Восток" Александр Ходаковский назвал отсутствие связи Vodafone-Украина на оккупированной части Донецкой области "политическим решением".

Остановку работы Vodafone в ДНР назвали

Об этом сообщает издание Остров.

Когда у него спросили, почему запретили восстанавливать связь украинского оператора и что можно сделать в этом случае, боевик ответил, что отказ от Vodafone-Украина - это политическое решение.

При этом представитель сепаратистов отметил, что мнение обычных людей в счет не берут.

Как утверждает Ходаковский, на нужды отдельных людей внимание не сильно обращается, что жители ДНР и сами на себе это ощущают.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", специальная мониторинговая миссии ОБСЕ готова содействовать налаживанию диалога между сторонами конфликта для восстановления мобильной связи в Донбассе.

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