Остановку работы Vodafone в ДНР назвали "политическим решением"

Об этом сообщает издание Остров.

Когда у него спросили, почему запретили восстанавливать связь украинского оператора и что можно сделать в этом случае, боевик ответил, что отказ от Vodafone-Украина - это политическое решение.

При этом представитель сепаратистов отметил, что мнение обычных людей в счет не берут.

Как утверждает Ходаковский, на нужды отдельных людей внимание не сильно обращается, что жители ДНР и сами на себе это ощущают.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", специальная мониторинговая миссии ОБСЕ готова содействовать налаживанию диалога между сторонами конфликта для восстановления мобильной связи в Донбассе.