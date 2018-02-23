Киев не вернет деньги ЕС за пограничные проекты

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Согласно ее словам, ЕС сможет недодать эту сумму в будущих программах для украинского государства.

"Подозреваю, что именно таким образом и будут разворачиваться события по средствам, которые не эффективно использованы в Украине", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

При этом она добавила, что практически все проекты по КПП были начаты в 2012-2013 годах и тянутся еще с предыдущей программы финансирования ЕС.

"Нам не удалось договориться о том, чтобы эти проекты были продолжены. Вместе с тем, мы можем вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС, из-за того, что транзит увеличивается", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсмна анонсировал создание новой программы по модернизации контрольных пунктов пропуска на украинской границе.