15:16 23.02.2018 | Политика | Новости
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Финляндия выступила за сокращение бюджета ЕС после Brexit

Глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что в марте 2019 года бюджет Европейского союза сократиться после выхода Великобритании из ЕС.

Финляндия выступила за сокращение бюджета ЕС после Brexit

Соответствующие заявление он сделал в своей колонке для газеты Helsingin Sanomat.

Как утверждает Сипиля, в будущем 27 странам-членам Евросоюза необходимо будет обходиться меньшим бюджетом. Поскольку, бюджет ЕС будет установлен на уровне чуть выше 1% ВВП входящих в него стран.

Он также отметил, что взнос Финляндии в общий бюджет ЕС все равно бы вырос как следствие экономического роста. В настоящее время государство Финляндии перечисляет ЕС около 2 млрд евро ежегодно, получая от Брюсселя примерно 1,5 млрд евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наибольшое экономическое и политическое объединение 28 европейских государств уже начало подготовку механизма санкций против Великобритании, если будет нарушены договоренности, достигнутые на время Brexit.

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