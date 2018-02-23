Финляндия выступила за сокращение бюджета ЕС после Brexit

Соответствующие заявление он сделал в своей колонке для газеты Helsingin Sanomat.

Как утверждает Сипиля, в будущем 27 странам-членам Евросоюза необходимо будет обходиться меньшим бюджетом. Поскольку, бюджет ЕС будет установлен на уровне чуть выше 1% ВВП входящих в него стран.

Он также отметил, что взнос Финляндии в общий бюджет ЕС все равно бы вырос как следствие экономического роста. В настоящее время государство Финляндии перечисляет ЕС около 2 млрд евро ежегодно, получая от Брюсселя примерно 1,5 млрд евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наибольшое экономическое и политическое объединение 28 европейских государств уже начало подготовку механизма санкций против Великобритании, если будет нарушены договоренности, достигнутые на время Brexit.