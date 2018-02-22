Верховная Рада может утвердить нового главу НБУ 1 марта, - Парубий

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отметим, что 18 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Якова Смолия.



Поэтому, сейчас вопрос о назначении главы Национального банка и увольнении предыдущего главы Национального банка очень актуален. В частности, соответствующий вопрос предварительно планируется на четверг этой пленарной недели.

Стоит добавить, что Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. До настоящего времени она остается в отпуске и не намерена возвращаться на работу в центробанке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 21 февраля, на специальном пленарном заседании путем тайного голосования избрали нового председателя Конституционного суда Украины. Теперь эту должность будет занимать Шевчук Станислав Владимирович.