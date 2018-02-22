12:21 22.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий рассказал, когда рассмотрят законопроект о нацбезопасности

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий  заявил, что рада может приступить к рассмотрению законопроекта о национальной безопасности на ближайшей пленарной неделе.

Парубий рассказал, когда рассмотрят законопроект о нацбезопасности

Об этом он заявил во время пленарного заседания.

По его словам, относительно закона о национальной безопасности уже состоялся разговор с президентом страны, и он пообещал, что этот законопроект будет внесен в ближайшие дни. Если на это будет разрешение профильного комитета.

Парубий не исключил, тот факт, что законопроект может быть проголосован в первом чтении в следующий четверг.

"Есть высокая вероятность, что в первом чтении этот закон будет поддержан Верховной радой уже на этой пленарной неделе в четверг, 1 марта", - добавил спикер.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, подписал постановление о праздновании на государственном уровне ряда памятных дат и юбилеев в 2018 году.

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